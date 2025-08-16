Бой Ивана Штыркова и Армена Петросяна перенесён на один день

Бой между известным российским бойцом смешанных единоборств, представляющим клуб «Архангел Михаил», Иваном Штырковым и бывшим бойцом UFC соотечественником Арменом Петросяном перенесён на один день и состоится не 16 августа, а 17 августа на турнире RCC Fair Fight 33 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба лиги RCC.

Поединок Ивана и Армена пройдёт в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга.

Для Армена это будет первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок в рамках кикбоксинга спустя восемь лет выступлений в смешанных единоборствах. Для Штыркова это будет уже шестой бой по кикбоксингу за последние два года.