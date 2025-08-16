Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Ивана Штыркова и Армена Петросяна перенесён на один день

Бой Ивана Штыркова и Армена Петросяна перенесён на один день
Комментарии

Бой между известным российским бойцом смешанных единоборств, представляющим клуб «Архангел Михаил», Иваном Штырковым и бывшим бойцом UFC соотечественником Арменом Петросяном перенесён на один день и состоится не 16 августа, а 17 августа на турнире RCC Fair Fight 33 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба лиги RCC.

Поединок Ивана и Армена пройдёт в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга.

Для Армена это будет первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок в рамках кикбоксинга спустя восемь лет выступлений в смешанных единоборствах. Для Штыркова это будет уже шестой бой по кикбоксингу за последние два года.

Материалы по теме
RCC Fair Fight: что с боем Халва и Супермена? Битва Штыркова и Петросяна перенесена. LIVE
Live
RCC Fair Fight: что с боем Халва и Супермена? Битва Штыркова и Петросяна перенесена. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android