Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Было легко залезть под кожу этому парню». Дю Плесси — о стычке с Чимаевым на стердауне

«Было легко залезть под кожу этому парню». Дю Плесси — о стычке с Чимаевым на стердауне
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал стычку со своим соперником, непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым во время битвы взглядов. Их поединок станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Залезть к этому парню под кожу было легко. Хамзат отреагировал так, поскольку увидел перед собой настоящего средневеса, а завтра он это почувствует», — сказал дю Плесси в интервью пресс-службе UFC.

Дрикус последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником был американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE
Live
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android