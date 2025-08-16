«Было легко залезть под кожу этому парню». Дю Плесси — о стычке с Чимаевым на стердауне

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал стычку со своим соперником, непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым во время битвы взглядов. Их поединок станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Залезть к этому парню под кожу было легко. Хамзат отреагировал так, поскольку увидел перед собой настоящего средневеса, а завтра он это почувствует», — сказал дю Плесси в интервью пресс-службе UFC.

Дрикус последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником был американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.