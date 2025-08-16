«Не считаю Хамзата бугименом». Дю Плесси — о Чимаеве

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился мыслями о предстоящем поединке с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их бой станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Каждый соперник уникален. Некоторые парни хороши в ударке, а другие могут в один момент кардинально изменить ход поединка. Хамзат же особенный в том, что никогда не проигрывал. У него есть уверенность в себе, опыт и навыки в борьбе, грэпплинге.

Однако, откровенно говоря, Чимаеву ещё не приходилось сталкиваться с таким серьёзным вызовом в моём лице с момента его перехода в средний вес, если не брать в расчёт бой Хамзата с Камару Усманом. И этот бой для меня особенный, поскольку многие считают Чимаева бугименом, но не я», — приводит слова дю Плесси портал TNT Sports.