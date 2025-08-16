«В декабре он упадёт». Влад Белаз провёл первую битву взглядов с Магомедом Исмаиловым

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, провёл первую битву взглядов с именитым российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым, сообщив, когда хочет провести поединок с ним.

«В декабре он упадёт. Погнали», — подписал Ковалёв видео, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Напомним, последний бой Владислава состоялся 31 мая в Екатеринбурге на турнире по смешанным единоборствам RCC 22. Его противником был бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Их поединок стал главным событием мероприятия и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.