«Надеюсь». Чимаев заявил, что хотел бы увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев подтвердил, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

— Мы знаем, что у тебя приятельские отношения с Илией Топурией и дружеские с Арманом Царукяном. Ты хотел бы увидеть бой между ними в этом году?

— Я надеюсь, это был бы хороший поединок. Нужно выяснить, кто является лучшим бойцом в лёгком весе в данный момент. Арман хорошо бьёт ногами и борется. А Илия имеет отличные навыки в грэпплинге. Кроме того, Топурия панчер, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале JAXXON PODCAST.