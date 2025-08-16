Скидки
«Надеюсь». Чимаев заявил, что хотел бы увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году

«Надеюсь». Чимаев заявил, что хотел бы увидеть бой между Топурией и Царукяном в этом году
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев подтвердил, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

— Мы знаем, что у тебя приятельские отношения с Илией Топурией и дружеские с Арманом Царукяном. Ты хотел бы увидеть бой между ними в этом году?
— Я надеюсь, это был бы хороший поединок. Нужно выяснить, кто является лучшим бойцом в лёгком весе в данный момент. Арман хорошо бьёт ногами и борется. А Илия имеет отличные навыки в грэпплинге. Кроме того, Топурия панчер, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
