Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC признался, что стал фанатом «Манчестер Юнайтед» из-за Дэвида Бекхэма

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси вспомнил свои ощущения от посещения футбольного матча Летней лиги АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» (4:1), который состоялся 31 июля в Чикаго. Кроме того, представитель ЮАР отметил, что стал поклонником клуба «Манчестер Юнайтед» благодаря легендарному британскому футболисту Дэвиду Бекхэму.

Летняя серия Премьер-лиги . 2-й тур
31 июля 2025, четверг. 04:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Хойлунд – 8'     2:0 Доргу – 25'     3:0 Диалло – 53'     4:0 Уильямс – 72'     4:1 де Лигт – 88'    

«Это было безумие. Этот футбольный матч стал первым, который я посмотрел вживую. Футбол в ЮАР очень популярен. Но я вырос, не играя в него и не смотря. Хотя «Манчестер Юнайтед» всегда был клубом, который мне нравился, поскольку за эту команду играл Дэвид Бекхэм.

Итак, я знаю Дэвида Бекхэма и смотрел документальный фильм о нём. Так что знаю кое-что об этой команде. И у меня много друзей, которые за неё болеют. Я просто не большой фанат футбола.

А некоторые мои друзья из ЮАР писали мне: «Что ты хочешь за эту футболку?» (на прошедшем матче дю Плесси подарили клубную футболку, на фото. — Прим. «Чемпионата»). Но я им отвечал, что никто футболку не получит. Она будет в моём зале трофеев», — приводит слова дю Плесси портал TNT Sports.

