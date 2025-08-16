«Девушкам нравятся террористы». Чимаев пошутил над своей внешностью

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев в саркастичной форме высказался о своей внешности.

— Посмотри на моё лицо и на своё. Моё лицо чёрное и красивое, кожа карамельная, а твоя кожа — чеченская. Она не такая красивая, как моя.

— Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы. Я шучу (улыбается), — сказал Чимаев в интервью Даниэлю Кормье.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.