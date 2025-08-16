Скидки
Бывший чемпион UFC Пётр Ян получил благодарственное письмо представителя президента РФ

Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Пётр Ян и боец RCC Иван Штырков, представляющие клуб «Архангел Михаил», были награждены благодарственными письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Артёма Жоги за вклад в развитие единоборств на Урале.

Игорь Алтушкин, Пётр Ян, Артём Жога

Фото: БК «Архангел Михаил»

Игорь Алтушкин и Иван Штырков

Фото: БК «Архангел Михаил»

Напомним, Пётр последний бой провёл на турнире UFC on ABC 9, который прошёл 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Ян победил американца Маркуса Макги единогласным решением судей.

Иван, в свою очередь, последний бой провёл 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22. Его соперником был соотечественник Шамиль Гамзатов. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Уральского халка единогласным решением судей (30-27).

