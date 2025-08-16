Скидки
Аль аш-Шейх отреагировал на слух, что бой Бетербиев — Бенавидес состоится 22 ноября

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на слух о том, что действующий чемпион по версии WBC в полутяжёлом весе мексиканец Дэвид Бенавидес проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в категории до 79,2 кг россиянином Артуром Бетербиевым в Эр-Рияде 22 ноября.

«Это неправда. Возможно, [поединок состоится] в следующем году», — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X в ответ на пост, в котором сообщалась информация об этом поединке.

Напомним, Бетербиев и Бенавидес проведут следующий бой именно 22 ноября в рамках боксёрского шоу, но не против друг друга. Артур встретится с американцем Деоном Николсоном, а Дэвид — с британцем Энтони Ярдом.

Комментарии
