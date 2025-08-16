Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: умолял организовать бой с Чимаевым в Абу-Даби

Дю Плесси: умолял организовать бой с Чимаевым в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что был готов подраться с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым на Ближнем Востоке.

«Буду предельно честен — до того, как наш бой с Хамзатом был официально объявлен, я предполагаю, что кто-то из матчмейкеров понял, что Чимаев не сможет попасть в США, прежде чем объявить о его поединке со мной наверняка и прежде чем сообщить мне, что мы будем драться. Я обратился к матчмейкерам с предложением и умолял организовать нам поединок либо в Абу-Даби, либо ещё где-нибудь, как делал до этого с другими оппонентами.

И мне та идея нравилась. Вот чего я хотел добиться — подраться с ним в Абу-Даби или Эр-Рияде, в любом месте Ближнего Востока, перед его публикой и народом», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE
Live
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android