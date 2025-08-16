Дю Плесси: умолял организовать бой с Чимаевым в Абу-Даби

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что был готов подраться с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым на Ближнем Востоке.

«Буду предельно честен — до того, как наш бой с Хамзатом был официально объявлен, я предполагаю, что кто-то из матчмейкеров понял, что Чимаев не сможет попасть в США, прежде чем объявить о его поединке со мной наверняка и прежде чем сообщить мне, что мы будем драться. Я обратился к матчмейкерам с предложением и умолял организовать нам поединок либо в Абу-Даби, либо ещё где-нибудь, как делал до этого с другими оппонентами.

И мне та идея нравилась. Вот чего я хотел добиться — подраться с ним в Абу-Даби или Эр-Рияде, в любом месте Ближнего Востока, перед его публикой и народом», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.