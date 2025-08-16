Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 7:00 мск

Завтра, 17 августа, в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном событии которого пройдёт противостояние между 31-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым бойцом UFC, выступающим в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Дрикусом и Хамзатом ориентировочно в 7:00 по московскому времени. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.