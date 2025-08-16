Скидки
Эдуард Вартанян победил Ахмеда Алиева техническим нокаутом на турнире АМС Fight Nights 128

Победитель Гран-при АСА в лёгком весе 2023 года россиянин Эдуард Вартанян победил соотечественника Ахмеда Алиева техническим нокаутом во втором раунде на турнире АМС Fight Nights 128, который состоялся сегодня, 16 августа, в Минске (Беларусь).

Отметим, что в первом раунде Алиев отправил Вартаняна в нокдаун, однако уже во втором Эдуард восстановился, после чего он успешно пробил Ахмеду печень ударом колена, а затем добил его в партере.

Таким образом, Эдуард продлил свою серию побед до 10. Всего в своём профессиональном рекорде Вартанян имеет 26 побед и четыре поражения.

Для Алиева, в свою очередь, это поражение стало вторым подряд. Всего на своём счету Ахмед имеет 22 победы и девять поражений.

