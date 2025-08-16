Скидки
Стрикленд: Хамзат — слабак. Дрикус его сломает. У Чимаева не хватит духу драться с ним

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд раскритиковал топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева, отметив, что его победит в предстоящем поединке действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси. Их бой пройдёт в ночь 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.

«Чимаев — слабак. Этот парень ушёл из ММА во время пандемии [коронавируса]. Это я его отправил [на пенсию], всё случилось в нашем зале. Вы можете удалить мне лёгкое, но я всё равно останусь и продолжу драться. Абдель-Азизу пришлось позвонить ему, чтобы вернуть этого парня обратно. Хамзат постоянно на грани того, чтобы уйти из ММА, смыться отсюда… Я просто думаю, что Дрикус сломает его, чёрт возьми. Не считаю, что у Чимаева хватит духу драться с более крупным и сильным парнем», — приводит слова Стрикленда аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

