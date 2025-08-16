Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Шараф Давлатмуродов победил Вячеслава Василевского техническим нокаутом на Ural FC 10

Комментарии

Боец смешанных единоборств Шараф Давлатмуродов одержал досрочную победу над Вячеславом Василевским в главном бою турнира Ural FC 10 в Перми. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Турнир Ural FC 10 прошёл 16 августа в Перми и стал юбилейным для лиги. В рамках вечера состоялись 13 поединков: восемь по правилам ММА и пять по правилам кикбоксинга.

37-летний Вячеслав Василевский вышел в клетку впервые с февраля 2022 года, имея за плечами 36 побед и девять поражений. Его соперник, 33-летний Шараф Давлатмуродов, теперь имеет в активе 21 победу, пять поражений и одну ничью. В марте он победил бразильца Кристиано Фролича на турнире LFA 203 в Лас-Вегасе.

