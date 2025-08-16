Скидки
Дю Плесси: у меня мурашки по коже были, когда представлял себя в клетке с Чимаевым

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси признался, что несколько боёв подряд представлял, будто бы напротив него стоит топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев. Их бой станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я представлял себе, будто бы напротив меня стоит Чимаев. У меня были мурашки по коже, когда думал об этом. Я представлял себе это каждый поединок. Конечно, можно фантазировать сколько угодно, однако, когда ты оказываешься в клетке… Я не могу дождаться этого момента, он станет самым ужасающим на свете.

В своей жизни я совершал безумные вещи, но нет ничего ужаснее этого. Мне дважды приходилось драться с Шоном Стриклендом. И в реванше мой страх был ещё больше. Всё, что я делал последние три месяца, всё, что я делал в своей жизни, сводится к этому моменту», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

