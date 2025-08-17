«Он говорит, что в партере ему равных нет, не поборовшись со мной». Дю Плесси — о Чимаеве

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил не согласие с тем, что топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев имеет уникальный стиль борьбы. Их бой станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Хамзат никогда не было в одной клетке со мной. Этот парень утверждает, что ему нет равных в партере, хотя он ещё не боролся со мной и не стоял напротив меня в стойке. Я согласен с тем, что Хамзат всё делает правильно, если мы говорим о борьбе и грэпплинге. Однако Чимаев не демонстрирует что-то уникальное, чего раньше никто не видел. Другие парни делают всё то же самое. Хамзат лишь объединяет в себе всё. При этом никто не дерётся с таким же стилем, как я.

Наш бой не будет схваткой по борьбе или грэпплингу. Это ММА. И в этом есть огромная разница. В конце концов, всему приходит конец. Не коэффициенты решают бои, а сами бойцы», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.