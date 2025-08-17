20-летний непобеждённый Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде

20-летний непобеждённый чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума победил нокаутом в первом раунде 37-летнего бывшего обладателя временного титула WBC в супертяжёлом весе, который представляет Ямайку и Великобританию, Диллиана Уайта на турнире, который прошёл в Эр-Рияде.

Напомним, Итаума начал профессиональную карьеру в январе 2023 года. К настоящему моменту Мозес имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии авторитетного боксёрского журнала The Ring. Является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.