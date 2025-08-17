Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

20-летний непобеждённый Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде

20-летний непобеждённый Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде
Комментарии

20-летний непобеждённый чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума победил нокаутом в первом раунде 37-летнего бывшего обладателя временного титула WBC в супертяжёлом весе, который представляет Ямайку и Великобританию, Диллиана Уайта на турнире, который прошёл в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Диллиан Уайт — Мозес Итаума
17 августа 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Мозес Итаума
Окончено
KO
Диллиан Уайт

Напомним, Итаума начал профессиональную карьеру в январе 2023 года. К настоящему моменту Мозес имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Кроме того, в 2024 году Итаума был признан «Проспектом года» по версии авторитетного боксёрского журнала The Ring. Является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров.

Материалы по теме
Леннокс Льюис ответил, кто станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android