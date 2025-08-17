Скидки
Бокс/ММА Новости

Байсангур Сусуркаев выиграл бой у Эрика Нолана во 2-м раунде, 17 августа 2025, UFC 319

Байсангур Сусуркаев победил Эрика Нолана в дебютном бою в UFC
Комментарии

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 319. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с американцем Эриком Ноланом.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Байсаангур Сусуркаев — Эрик Нолан
17 августа 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Байсангур Сусуркаев
Идёт
Эрик Нолан

Бой завершился победой россиянина во втором раунде удушающим приёмом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

В главном событии спортивного турнира поединок проведут непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся чемпионом промоушена в среднем дивизионе. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

