Байсангур Сусуркаев победил Эрика Нолана в дебютном бою в UFC

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 319. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с американцем Эриком Ноланом.

Бой завершился победой россиянина во втором раунде удушающим приёмом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

В главном событии спортивного турнира поединок проведут непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, являющийся чемпионом промоушена в среднем дивизионе. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.