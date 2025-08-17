Сусуркаев – о победе над Ноланом на UFC 319: готов подраться и сегодня ещё раз

Россиянин Байсангур Сусуркаев прокомментировал победу в бою с американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319, который проходит в Чикаго (США). Сусуркаев победил во втором раунде удушающим приёмом. Для него этот бой стал дебютным в UFC.

«Никаких проблем. Дана, 12 сентября, я готов! Готов подраться и сегодня ещё раз. Я так счастлив. Хочу сказать одну вещь. Дана, ты говорил, что моё имя слишком тяжело для тебя? Чикаго, давайте все вместе. Байсангур, Байсангур, Байсангур!» — сказал Сусуркаев после боя.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.