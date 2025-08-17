Реакция Хамзата Чимаева на победу Байсангура Сусуркаева на турнире UFC 319

Выступающий под флагом ОАЭ претендент на чемпионский титул UFC Хамзат Чимаев отреагировал на победу россиянина Байсангура Сусуркаева над американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319, который проходит в Чикаго (США). Сусуркаев победил во втором раунде удушающим приёмом. Для него этот бой стал дебютным в UFC.

В главном событии спортивного турнира Чимаев встретится с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси, являющимся чемпионом промоушена в среднем дивизионе. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.