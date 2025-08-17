Скидки
Матч-центр:
Бокс/ММА

Реакция Хамзата Чимаева на победу Байсангура Сусуркаева на турнире UFC 319

Реакция Хамзата Чимаева на победу Байсангура Сусуркаева на турнире UFC 319
Выступающий под флагом ОАЭ претендент на чемпионский титул UFC Хамзат Чимаев отреагировал на победу россиянина Байсангура Сусуркаева над американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319, который проходит в Чикаго (США). Сусуркаев победил во втором раунде удушающим приёмом. Для него этот бой стал дебютным в UFC.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Байсаангур Сусуркаев (W) — Эрик Нолан
17 августа 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Байсангур Сусуркаев
Окончено
SUB
Эрик Нолан

Права на видео принадлежат UFC

В главном событии спортивного турнира Чимаев встретится с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси, являющимся чемпионом промоушена в среднем дивизионе. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

