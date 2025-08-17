Видео досрочной победы Байсангура Сусуркаева удушающим приёмом в UFC

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 319. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с американцем Эриком Ноланом. Бой завершился победой россиянина во втором раунде удушающим приёмом. После боя появилось видео победного удушения россиянина.

Права на видео принадлежат UFC

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

В главном бою сегодняшнего вечера Хамзат Чимаев попытается забрать чемпионский пояс у Дрикуса дю Плесси в среднем весе.

