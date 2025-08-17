Майкл Пейдж победил Джареда Каннонье на турнире UFC

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, проходит грандиозный турнир – UFC 319. В рамках главного карда именитый британец Майкл Пейдж проводил бой с американцем Джаредом Каннонье.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пейджа единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28). На счету 38-летнего Майкла теперь 24 победы и три поражения в ММА. Это его второй успех кряду. Ранее он оказался сильнее Шарабутдина Магомедова из России.

Для Каннонье это поражение стало девятым в карьере. На счету 41-летнего бойца также 18 побед.

В главном бою вечера в титульном противостоянии встретятся Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев.

