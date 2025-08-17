Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Пейдж победил Джареда Каннонье на турнире UFC

Майкл Пейдж победил Джареда Каннонье на турнире UFC
Комментарии

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, проходит грандиозный турнир – UFC 319. В рамках главного карда именитый британец Майкл Пейдж проводил бой с американцем Джаредом Каннонье.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Джаред Каннонье — Майкл Пейдж (W)
17 августа 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Майкл Пейдж
Окончено
UD
Джаред Каннонье

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пейджа единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28). На счету 38-летнего Майкла теперь 24 победы и три поражения в ММА. Это его второй успех кряду. Ранее он оказался сильнее Шарабутдина Магомедова из России.

Для Каннонье это поражение стало девятым в карьере. На счету 41-летнего бойца также 18 побед.

В главном бою вечера в титульном противостоянии встретятся Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC

Материалы по теме
UFC нужна победа Чимаева. Промоушену не хватает такого чемпиона
UFC нужна победа Чимаева. Промоушену не хватает такого чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android