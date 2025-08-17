Скидки
Карлос Пратес красивым ударом локтем с разворота нокаутировал Джеффа Нила

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, проходит грандиозный турнир – UFC 319. В рамках главного карда бразильский полусредневес Карлос Пратес проводил бой с американцем Джеффом Нилом.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Джефф Нил — Карлос Пратес (W)
17 августа 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Карлос Пратес
Окончено
KO
Джефф Нил

Поединок закончился досрочной победой Пратеса прямым нокаутом после удара локтем с разворота на последней секунде первого раунда. После удара бразильца Нил упал на канвас, оппонент не стал его добивать, а судья был вынужден остановить поединок.

Права на видео принадлежат UFC

На счету Пратеса теперь 19 побед и шесть поражений в ММА. У Нила — 16 побед и семь поражений.

Напомним, в главном бою вечера за пояс в среднем весе подерутся Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC

Майкл Пейдж победил Джареда Каннонье на турнире UFC
