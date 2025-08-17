Скидки
Лерон Мёрфи ударом локтем с разворота нокаутировал Аарона Пико в первом раунде

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, проходит грандиозный турнир – UFC 319. В рамках главного карда британский полулегковес Лерон Мёрфи проводил бой с американцем Аароном Пико.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи (W) — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лерон Мёрфи
Окончено
KO
Аарон Пико

Поединок закончился досрочной победой Мёрфи прямым нокаутом после удара локтем с разворота в первом раунде. Американец сильно прессинговал Лерона с самого начала боя, оказывая высокое давление и прижимая к сетке, однако попался на удар и был нокаутирован. Примечательно, что Мёрфи согласился выйти на бой на трёхнедельном уведомлении.

Права на видео принадлежат UFC

Для Пико — этот бой был первым в UFC. Он потерпел пятое поражение в карьере при 13 победах. У Мёрфи — 17-я победа. Британец не проиграл ни одного боя в карьере.

В предыдущем бою на турнире Карлос Пратес таким же красивым ударом локтем с разворота нокаутировал Джеффа Нила.

Порье принял участие в благотворительности после ухода из UFC

