Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC

В ночь с 16 на 17 августа мск на арене United Center в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319. Главным его событием стал титульный бой в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Благодаря данному успеху Хамзат стал новым чемпионом организации в среднем весе.

После этого боя на счету Чимаева стало 15 побед в ММА. Он не потерпел ни одного поражения. Для дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 22 победы.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя