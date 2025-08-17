Хамзат Чимаев прокомментировал завоевание чемпионского пояса и победу над дю Плесси

Новый чемпион UFC Хамзат Чимаев прокомментировал свою победу над Дрикусом дю Плесси на номерном турнире 319 в Чикаго (США).

«Я выиграл каждую минуту этого боя, кроме последней. Конечно, я счастлив. Этот пояс очень важен для моей страны. Не скажу, что был какой-то особенный план на бой. Я просто шёл вперёд, работал, как в зале. Он – настоящий лев», — сказал Хамзат Чимаев после боя.

Напомним, Чимаев по ходу боя показал невероятный по продолжительности времени контроль в партере и превзошёл своего соперника по всей статистике.

После этого боя на счету Чимаева стало 15 побед в ММА. Он до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя