Потерявший титул Дрикус дю Плесси рассказал, что его удивило в бою с Чимаевым

Южноафриканский боец UFC Дрикус дю Плесси, уступивший представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву в титульном противостоянии на номерном турнире в Чикаго, прокомментировал итоги боя.

«Конечно, удивил контроль от Хамзата. А ещё то, насколько он подготовился ментально. Но я теперь думаю только об одном, что хочу вернуть пояс назад. Извиняюсь перед всеми, кого разочаровал. Я вернусь сильнее», — сказал Дрикус дю Плесси после боя.

Напомним, для дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 22 победы. В последний раз он проигрывал в октябре 2018 года.

