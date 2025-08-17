Скидки
Бокс/ММА

Потерявший титул Дрикус дю Плесси рассказал, что его удивило в бою с Чимаевым
Южноафриканский боец UFC Дрикус дю Плесси, уступивший представителю ОАЭ Хамзату Чимаеву в титульном противостоянии на номерном турнире в Чикаго, прокомментировал итоги боя.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Конечно, удивил контроль от Хамзата. А ещё то, насколько он подготовился ментально. Но я теперь думаю только об одном, что хочу вернуть пояс назад. Извиняюсь перед всеми, кого разочаровал. Я вернусь сильнее», — сказал Дрикус дю Плесси после боя.

Напомним, для дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 22 победы. В последний раз он проигрывал в октябре 2018 года.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC
