Конор Макгрегор отреагировал на завоевание чемпионского пояса Хамзатом Чимаевым

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу Хамззата Чимаева над Дрикусом дю Плесси в чемпионском бою UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» — написал в своих соцсетях Магрегор.

Напомним, недавно ирландец был исключён из ростера бойцов североамериканской лиги. Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года.

Чимаев, в свою очередь, одержал 15-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. Бойцу на момент написания новости 31 год.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя

