Конор Макгрегор отреагировал на завоевание чемпионского пояса Хамзатом Чимаевым
Поделиться
Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу Хамззата Чимаева над Дрикусом дю Плесси в чемпионском бою UFC 319.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» — написал в своих соцсетях Магрегор.
Напомним, недавно ирландец был исключён из ростера бойцов североамериканской лиги. Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года.
Чимаев, в свою очередь, одержал 15-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. Бойцу на момент написания новости 31 год.
Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя
Комментарии
- 17 августа 2025
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:56
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
06:54
-
06:34
-
06:08
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:48
-
00:49
-
00:16
- 16 августа 2025
-
23:44
-
23:00
-
22:38
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:00
-
20:37
-
20:28
-
19:24