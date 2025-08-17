Хамзат Чимаев стал шестым чемпионом UFC из России

На турнире UFC 319 в Чикаго российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе, стал стал шестым российским бойцом, завоевавшим титул UFC.

Бой длился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева. Победа стала для россиянина 15-й в карьере в ММА, при этом он остаётся непобеждённым. Дю Плесси потерпел третье поражение в профессиональной карьере и первое в UFC, имея на своём счету 22 победы.

Напомним, до Хамзата Чимаева чемпионами UFC из России становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев.