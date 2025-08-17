Появились судейские карточки чемпионского боя Чимаев — дю Плесси

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319. Главным его событием стал титульный бой в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

После окончания поединка были опубликованы судейские карточки. Все троя рефери поставили одинаковый счёт 50-44, отдав каждый раунд, кроме второго, Чимаеву со счётом 10-9. Второй раунд, по мнению арбитров, Хамзат выиграл со счётом 10-8.

Фото: UFC

Напомним, после этого боя на счету Чимаева стало 15 побед в ММА. Он не потерпел ни одного поражения. Для дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 22 победы.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя