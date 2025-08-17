Дрикус дю Плесси потерпел первое поражение в UFC

На турнире UFC 319 в Чикаго южноафриканский боец Дрикус дю Плесси уступил россиянину Хамзату Чимаеву, который стал новым чемпионом организации в среднем весе. Для дю Плесси данное поражение стало первым в UFC.

Бой длился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева. Для южноафриканского бойца это третье поражение в профессиональной карьере, при этом предыдущие два были до его выступлений в UFC, а последнее проигранное сражение датируется октябрём 2018 года. В активе Дрикуса дю Плесси 22 победных боя.

Для Хамзата Чимаева данная победа стала 15-й в ММА, при этом он остаётся непобеждённым.