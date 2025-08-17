Скидки
«Только не плачь». Чимаев трогательно поговорил с мамой по видео после завоевания пояса

«Только не плачь». Чимаев трогательно поговорил с мамой по видео после завоевания пояса
На турнире UFC 319 в Чикаго российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе. Сразу после боя Хамзат позвонил по видеосвязи своей маме и трогательно обсудил свой успех.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Твой сын едет домой, только не плачь. Я же говорил, что мир переверну ради тебя. Теперь твой сын чемпион мира», — сказал Чимаев во время беседы с мамой.

Напомним, Чимаев выиграл бой единогласным решением судей. Все троя рефери поставили одинаковый счёт 50-44, отдав каждый раунд, кроме второго, Чимаеву со счётом 10-9. Второй раунд, по мнению арбитров, Хамзат выиграл со счётом 10-8.

Теперь на счету Хамзата 15 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя

