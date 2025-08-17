«Только не плачь». Чимаев трогательно поговорил с мамой по видео после завоевания пояса

На турнире UFC 319 в Чикаго российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе. Сразу после боя Хамзат позвонил по видеосвязи своей маме и трогательно обсудил свой успех.
«Твой сын едет домой, только не плачь. Я же говорил, что мир переверну ради тебя. Теперь твой сын чемпион мира», — сказал Чимаев во время беседы с мамой.
Права на видео принадлежат UFC
Напомним, Чимаев выиграл бой единогласным решением судей. Все троя рефери поставили одинаковый счёт 50-44, отдав каждый раунд, кроме второго, Чимаеву со счётом 10-9. Второй раунд, по мнению арбитров, Хамзат выиграл со счётом 10-8.
Теперь на счету Хамзата 15 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.
Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя