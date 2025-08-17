Скидки
Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Хамзата Чимаева после завоевания пояса

Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Дрикусом дю Плесси в чемпионском бою на турнире 319, ответив на вопрос о его будущем в контексте скорого возвращения в октагон.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Уайт заявил, что он рассмотрит возможность защиты титула Чимаевым в Абу-Даби, но он ждёт вторника, прежде чем обсуждать что-либо подобное. Слова главы промоушена приводит журналист Аарон Бронстетер на своей страничке в Х.

Турнир в Абу-Даби будет номерным и состоится 26 октября. Главным событием вечера запланирован чемпионский бой Тома Аспиналла и Сириля Гана.

Напомним, до боя с дю Плесси Чимаев одолел Роберта Уиттакера и звёздного Камару Усмана.

