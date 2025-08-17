Чимаев одержал 15-ю победу в карьере
Поделиться
В ночь с 16 на 17 августа мск на арене United Center в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319. В главном поединке вечера за титул в среднем весе российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси, став новым чемпионом дивизиона.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
Таким образом Хамзат записал в свой актив 15-й выигранный поединок в карьере и девятый — в промоушене Даны Уайта.
Свой дебют в смешанных единоборствах чеченский боец с гражданством ОАЭ совершил 26 мая 2018 года на турнире IRFA — International Ring Fight Arena 14 против Гарде Ольве Сагена, где одержал победу техническим нокаутом.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:56
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
06:54
-
06:34
-
06:08
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:48
-
00:49
-
00:16
- 16 августа 2025
-
23:44
-
23:00
-
22:38
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:00
-
20:37
-
20:28