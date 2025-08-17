Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев одержал 15-ю победу в карьере

Чимаев одержал 15-ю победу в карьере
Комментарии

В ночь с 16 на 17 августа мск на арене United Center в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319. В главном поединке вечера за титул в среднем весе российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси, став новым чемпионом дивизиона.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Таким образом Хамзат записал в свой актив 15-й выигранный поединок в карьере и девятый — в промоушене Даны Уайта.

Свой дебют в смешанных единоборствах чеченский боец с гражданством ОАЭ совершил 26 мая 2018 года на турнире IRFA — International Ring Fight Arena 14 против Гарде Ольве Сагена, где одержал победу техническим нокаутом.

Материалы по теме
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android