Чимаев одержал 15-ю победу в карьере

В ночь с 16 на 17 августа мск на арене United Center в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319. В главном поединке вечера за титул в среднем весе российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси, став новым чемпионом дивизиона.

Таким образом Хамзат записал в свой актив 15-й выигранный поединок в карьере и девятый — в промоушене Даны Уайта.

Свой дебют в смешанных единоборствах чеченский боец с гражданством ОАЭ совершил 26 мая 2018 года на турнире IRFA — International Ring Fight Arena 14 против Гарде Ольве Сагена, где одержал победу техническим нокаутом.