Чимаев высказался о травмах и следующем поединке после завоевания титула

Чимаев высказался о травмах и следующем поединке после завоевания титула
31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о своём самочувствии и будущем после победы в мейн-ивенте турнира UFC 319 в Чикаго в поединке с южноафриканским топовым атлетом Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

На пресс-конференции после турнира российский представитель ОАЭ Чимаев заявил о том, что не получил никаких травм в бою с дю Плесси и готов выступить на шоу UFC 321 в Абу-Даби, если этого захочет руководство промоушена.

Чимаев одержал свою девятую победу в промоушене по истечении пяти раундов единогласным судейским решением, благодаря чему завоевал свой первый титул в UFC.

