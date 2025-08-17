Чимаев высказался о травмах и следующем поединке после завоевания титула

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о своём самочувствии и будущем после победы в мейн-ивенте турнира UFC 319 в Чикаго в поединке с южноафриканским топовым атлетом Дрикусом дю Плесси.

На пресс-конференции после турнира российский представитель ОАЭ Чимаев заявил о том, что не получил никаких травм в бою с дю Плесси и готов выступить на шоу UFC 321 в Абу-Даби, если этого захочет руководство промоушена.

Чимаев одержал свою девятую победу в промоушене по истечении пяти раундов единогласным судейским решением, благодаря чему завоевал свой первый титул в UFC.