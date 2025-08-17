Скидки
Чимаев задавил дю Плесси и принимал пояс от Даны Уайта. Лучшие фото чемпионства в UFC

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси
В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США) на арене United Center на турнире UFC 319 родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев победил представителя ЮАР Дрикуса дю Плесси в титульном бою и стал обладателем пояса.

Лучшие кадры победы Хамзата Чимаева — в фотоподборке «Чемпионата».

Бой длился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева. Победа стала для россиянина 15-й в карьере в ММА, при этом он остаётся непобеждённым. Дю Плесси потерпел третье поражение в профессиональной карьере и первое в UFC, имея на своём счету 22 победы.

Напомним, до Хамзата Чимаева чемпионами UFC из России становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян, Ислам Махачев и Магомед Анкалаев.

