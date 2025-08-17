Скидки
Чимаев — второй чемпион из России в UFC, победивший действующего обладателя титула

Чимаев — второй чемпион из России в UFC, победивший действующего обладателя титула
31-летний непобеждённый чеченский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев стал вторым представителем Российской Федерации, победившим действующего обладателя титула в промоушене Даны Уайта.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

В мейн-ивенте турнира UFC 319, который прошёл в ночь на 17 августа, Чимаев бился с носившим до боя титул южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. После пяти раундов Хамзат единогласным решением судей стал новым чемпионом промоушена и вторым россиянином, одолевшим владельца пояса.

Первым представителем России, который завоевал титул в поединке с чемпионом, является Магомед Анкалаев, который в марте 2025-го в поединке за пояс в полутяжёлом весе победил бразильца Алекса Перейру.

