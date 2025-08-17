Чимаев — второй чемпион из России в UFC, победивший действующего обладателя титула

31-летний непобеждённый чеченский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев стал вторым представителем Российской Федерации, победившим действующего обладателя титула в промоушене Даны Уайта.

В мейн-ивенте турнира UFC 319, который прошёл в ночь на 17 августа, Чимаев бился с носившим до боя титул южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. После пяти раундов Хамзат единогласным решением судей стал новым чемпионом промоушена и вторым россиянином, одолевшим владельца пояса.

Первым представителем России, который завоевал титул в поединке с чемпионом, является Магомед Анкалаев, который в марте 2025-го в поединке за пояс в полутяжёлом весе победил бразильца Алекса Перейру.