Дрикус дю Плесси потерпел первое поражение в UFC

31-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси потерпел своё первое поражение в промоушене Даны Уайта на турнире UFC 319, где встретился с непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.
Это был десятый бой представителя Южной Африки в UFC. В предыдущих поединках он выходил победителем, но на турнире в Чикаго проиграл единогласным судейским решением после пяти раундов.
Имя: Дрикус дю Плесси
Дата рождения: 14 января 1994 года
Место рождения: Велком, Фри-Стейт, ЮАР
Рост: 185 см
Размах рук: 193 см
Рекорд: 23-3
Весовая категория: средняя
Место в дивизионе: чемпион
Команда: Team CIT
Прозвище: Stillknocks.