Дрикус дю Плесси потерпел первое поражение в UFC

31-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси потерпел своё первое поражение в промоушене Даны Уайта на турнире UFC 319, где встретился с непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

Это был десятый бой представителя Южной Африки в UFC. В предыдущих поединках он выходил победителем, но на турнире в Чикаго проиграл единогласным судейским решением после пяти раундов.

Имя: Дрикус дю Плесси

Дата рождения: 14 января 1994 года

Место рождения: Велком, Фри-Стейт, ЮАР

Рост: 185 см

Размах рук: 193 см

Рекорд: 23-3

Весовая категория: средняя

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Team CIT

Прозвище: Stillknocks.