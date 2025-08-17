Хамзат Чимаев — 15-й чемпион UFC в истории среднего веса

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев стал 15-м обладателем в истории пояса до 84 кг в истории промоушена Даны Уайта.

Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго победил единогласным решением после пяти раундов южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси, который до поединка с российским бойцом не знал поражений в промоушене Ultimate Fighting Championship.

Предыдущие обладатели чемпионского титула в среднем весе: Дэйв Менне, Мурилу Бустаманте, Эван Таннер, Рич Франклин, Андерсон Силва, Крис Уайдман, Люк Рокхолд, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер (дважды), Жорж Сен-Пьер, Исраэль Адесанья (трижды), Алекс Перейра, Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси.