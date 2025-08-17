Скидки
Бокс/ММА

Хамзат Чимаев — 15-й чемпион UFC в истории среднего веса

Хамзат Чимаев — 15-й чемпион UFC в истории среднего веса
31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев стал 15-м обладателем в истории пояса до 84 кг в истории промоушена Даны Уайта.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго победил единогласным решением после пяти раундов южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси, который до поединка с российским бойцом не знал поражений в промоушене Ultimate Fighting Championship.

Предыдущие обладатели чемпионского титула в среднем весе: Дэйв Менне, Мурилу Бустаманте, Эван Таннер, Рич Франклин, Андерсон Силва, Крис Уайдман, Люк Рокхолд, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер (дважды), Жорж Сен-Пьер, Исраэль Адесанья (трижды), Алекс Перейра, Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси.

