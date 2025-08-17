Скидки
Бокс/ММА Новости

Бонусы участников турнира UFC 319

Стало известно, кто получил денежные бонусы за выступление на турнире UFC 319
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) раскрыла, кто из бойцов получил денежные бонусы за выступление на турнире по смешанным единоборствам UFC 319, который прошёл в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США). В главном поединке российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Денежных бонусов за «Лучшее выступление вечера» удостоились такие бойцы, как чеченец Хамзат Чимаев, британец Лерон Мёрфи, представитель Бразилии Карлос Пратес и американец Тим Эллиотт. Все они получат к своему гонорару за бои ещё $ 50 тыс.

