Стало известно, кто получил денежные бонусы за выступление на турнире UFC 319

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) раскрыла, кто из бойцов получил денежные бонусы за выступление на турнире по смешанным единоборствам UFC 319, который прошёл в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США). В главном поединке российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе.

Денежных бонусов за «Лучшее выступление вечера» удостоились такие бойцы, как чеченец Хамзат Чимаев, британец Лерон Мёрфи, представитель Бразилии Карлос Пратес и американец Тим Эллиотт. Все они получат к своему гонорару за бои ещё $ 50 тыс.