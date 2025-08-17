Дрикус дю Плесси потерпел поражение впервые с 2018 года

31-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго потерпел первое поражение с 2018 года.

В главном поединке чикагского турнира южноафриканец встретился с непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым и уступил после пяти раундов единогласным судейским решением, проиграв свой титул.

Это было первое поражение дю Плесси с 2018 года. 6 октября 2018-го на турнире KSW 45 дю Плесси в реванше встречался с представителем Хорватии Роберто Солдичем, которому проиграл нокаутом, лишившись титула чемпиона KSW в полусреднем весе. В первом поединке в апреле того же года южноафриканец техническим нокаутом отнял чемпионство у Солдича.