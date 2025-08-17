Результаты турнира UFC 319, на котором Хамзат Чимаев стал чемпионом

В ночь с 16 по 17 августа мск в Чикаго (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 319, в главном поединке которого российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе. Для Порье этот бой стал последним в карьере. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Полный кард турнира UFC 319. Результаты:

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением (50-44, 50-44, 50-44) и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Лерон Мёрфи победил Аарона Пико нокаутом (раунд 1, 3:21).

Карлос Пратес победил Джеффа Нила нокаутом (раунд 1, 4:59).

Майкл Пейдж победил Джареда Каннонье единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Тим Эллиотт победил Кая Асакуру удушающим приёмом (guillotine choke) – (раунд 2, 4:39).

Байсангур Сусуркаев победил Эрика Нолана удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 2:01).

Михал Олексейчук победил Джеральда Миршерта техническим нокаутом (раунд 1, 3:03).

Лупита Годинес победила Джессику Андраде единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Александр Эрнандес победил Чейза Хупера техническим нокаутом (раунд 1, 4:58).

Драккар Клозе победил Эдсона Барбозу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Карин Силва победила Дион Барбозу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Джозеф Моралес победил Алиби Идириса удушающим приёмом (triangle choke) (раунд 2, 3:04) и стал победителем TUF 33 в наилегчайшем весе.