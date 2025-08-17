Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — об удушающем от дю Плесси: умру раньше, чем кто-то меня засабмитит

Чимаев — об удушающем от дю Плесси: умру раньше, чем кто-то меня засабмитит
Комментарии

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал удушающий приём в исполнении южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси в их очном поединке на турнире UFC 319 в Чикаго за титул в среднем весе.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Фото: Getty Images

«Был ли он физически сильнее других соперников? Не так, как об этом говорят. Переводил его, как и всех других. Хотел финишировать его, Дана любит финиши, я попробовал на последней минуте, но ошибся. Его «гильотина»? Нет, брат. Надеюсь, умру раньше, чем кто-то меня когда-нибудь засабмитит», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции после поединка.

Материалы по теме
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android