Чимаев — об удушающем от дю Плесси: умру раньше, чем кто-то меня засабмитит

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал удушающий приём в исполнении южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси в их очном поединке на турнире UFC 319 в Чикаго за титул в среднем весе.
Фото: Getty Images
«Был ли он физически сильнее других соперников? Не так, как об этом говорят. Переводил его, как и всех других. Хотел финишировать его, Дана любит финиши, я попробовал на последней минуте, но ошибся. Его «гильотина»? Нет, брат. Надеюсь, умру раньше, чем кто-то меня когда-нибудь засабмитит», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции после поединка.