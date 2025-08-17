Чимаев — об удушающем от дю Плесси: умру раньше, чем кто-то меня засабмитит

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал удушающий приём в исполнении южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси в их очном поединке на турнире UFC 319 в Чикаго за титул в среднем весе.

Фото: Getty Images