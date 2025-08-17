Скидки
Дана Уайт раскрыл, как сам рассудил бой Чимаева с дю Плесси за титул

Дана Уайт раскрыл, как сам рассудил бой Чимаева с дю Плесси за титул
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт дал собственную оценку титульному бою в среднем весе, который стал главным событием турнира UFC 319 в Чикаго. В его рамках российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«У меня все раунды по 10-8, может, за исключением последнего. Сидеть в такой позиции, как он, в распятии, и просто доминировать, бить в лицо, бить локтями. Он показал себя, в каждом раунде он пытался драться, доминировать. Удары были несильными? Я не знаю, насколько они были сильными, и я бы не хотел узнать. Никто не хотел бы оказаться в распятии и получать так по голове. Это, наверное, самая забирающая душу позиция в бою. Всё его лицо разбито. Его ждёт длинный полёт обратно в Южную Африку», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Материалы по теме
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
Чимаев уничтожил дю Плесси. Хамзат — новый чемпион UFC
