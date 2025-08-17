Дрикус дю Плесси проиграл в третий раз в карьере ММА

31-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго потерпел своё третье поражение в карьере, уступив непобеждённому российскому атлету Хамзату Чимаеву.

Дю Плесси дебютировал в смешанных единоборствах в 2013 году в промоушене Eagle Fighting Championship (EFC) на турнире EFC Africa 21. К своему пятому поединку он подошёл на серии 4-0, где каждая победа была одержана досрочно. В пятом бою он бился за титул EFC в среднем весе и проиграл после удушающего приёма «гильотина». Второе поражение он потерпел в 2018 году, идя на серии 12-1, при защите титула KSW в полусреднем весе, от хорвата Роберто Солдича.