Чимаев — о Стрикленде: много болтает, работает с Буратино

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев раскритиковал экс-обладателя титула дивизиона 34-летнего американца Шона Стрикленда.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Стрикленд говорил, что борол меня? Его Дрикус много раз переводил, как он может меня бороть? Я везде его побью — и в стойке, и в борьбе. Этот парень много болтает. Он забавный. Сейчас работает с этим… Буратино (Хамзат говорит о Пауло Косте, прозвище которого Борашиньо, что созвучно с буратино. — Прим. «Чемпионата»). Я сделал их парой», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира.

На турнире UFC 319 в Чикаго чеченский боец выиграл у южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, завоевав свой первый титул в UFC.

