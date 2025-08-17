Скидки
Волкановски бросил вызов непобеждённому Мёрфи

Волкановски бросил вызов непобеждённому Мёрфи
Комментарии

36-летний австралийский боец смешанного стиля и чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски бросил вызов 34-летнему представителю Англии Лерону Мёрфи после прошедшего в Чикаго турнира UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи (W) — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лерон Мёрфи
Окончено
KO
Аарон Пико

«Увидимся в декабре, Лерон Мёрфи. Поздравляю [с победой] на UFC 319», — написал Волкановски в социальной сети Х.

Мёрфи на турнире в Чикаго в соглавном поединке встретился с 28-летним американцем Аароном Пико. Поединок закончился досрочной победой Мёрфи прямым нокаутом после удара локтем с разворота в первом раунде. Это был дебютный поединок Пико в промоушене Даны Уайта.

Волкановски свой последний поединок провёл в апреле 2025 года, одержав победу над Диего Лопесом.

