Волкановски бросил вызов непобеждённому Мёрфи

36-летний австралийский боец смешанного стиля и чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски бросил вызов 34-летнему представителю Англии Лерону Мёрфи после прошедшего в Чикаго турнира UFC 319.

«Увидимся в декабре, Лерон Мёрфи. Поздравляю [с победой] на UFC 319», — написал Волкановски в социальной сети Х.

Мёрфи на турнире в Чикаго в соглавном поединке встретился с 28-летним американцем Аароном Пико. Поединок закончился досрочной победой Мёрфи прямым нокаутом после удара локтем с разворота в первом раунде. Это был дебютный поединок Пико в промоушене Даны Уайта.

Волкановски свой последний поединок провёл в апреле 2025 года, одержав победу над Диего Лопесом.