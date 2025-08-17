«Доказал, что нет преград». Кадыров поздравил Чимаева с завоеванием титула UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил непобеждённого соотечественника Хамзата Чимаева с завоеванием титула на турнире UFC 319 в поединке против южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Хамзат Чимаев снова доказал, что для него нет преград. Наш спортсмен вышел победителем, сохранив свой идеальный рекорд и статус одного из самых ярких бойцов современных ММА. Как и всегда, чеченский Волк вышел в октагон максимально собранным, уверенным и готовым показать всё, на что способен. С первых минут поединка было видно, что каждый его шаг продуман, а каждое движение точно рассчитано.

Итог поединка оказался весьма предсказуемым. Судьи единогласно присудили победу нашему представителю. Это свидетельство того, что амбиции и трудолюбие неизменно приносят плоды. Для Хамзата этот результат больше чем просто победа. Он забирает чемпионский пояс в среднем весе, остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств, а также закрепляет за собой безупречный рекорд и твёрдую позицию среди ярчайших звёзд UFC. Каждое его выступление смело можно назвать эталонным. Он заслуженно становится примером для молодых спортсменов и вдохновением для тысяч болельщиков по всему миру», — написал Кадыров в социальных сетях.