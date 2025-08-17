Скидки
Дана Уайт оценил возможный бой Волкановски — Мёрфи в декабре 2025 года

Дана Уайт оценил возможный бой Волкановски — Мёрфи в декабре 2025 года
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Figting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о возможном поединке между 36-летним австралийским чемпионом в полулёгком весе Александром Волкановски и непобеждённым англичанином Лероном Мёрфи после того, как Волкановски бросил вызов Мёрфи.

«Мне нравится эта идея», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.

Мёрфи на турнире в Чикаго в соглавном поединке встретился с 28-летним американцем Аароном Пико. Поединок закончился досрочной победой Мёрфи прямым нокаутом после удара локтем с разворота в первом раунде. Это был дебютный поединок Пико в промоушене Даны Уайта.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи (W) — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лерон Мёрфи
Окончено
KO
Аарон Пико
