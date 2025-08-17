Дана Уайт оценил возможный бой Волкановски — Мёрфи в декабре 2025 года
Поделиться
Президент промоушена Ultimate Figting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о возможном поединке между 36-летним австралийским чемпионом в полулёгком весе Александром Волкановски и непобеждённым англичанином Лероном Мёрфи после того, как Волкановски бросил вызов Мёрфи.
«Мне нравится эта идея», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.
Мёрфи на турнире в Чикаго в соглавном поединке встретился с 28-летним американцем Аароном Пико. Поединок закончился досрочной победой Мёрфи прямым нокаутом после удара локтем с разворота в первом раунде. Это был дебютный поединок Пико в промоушене Даны Уайта.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи (W) — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лерон Мёрфи
Окончено
KO
Аарон Пико
Комментарии
- 17 августа 2025
-
13:43
-
13:33
-
13:03
-
12:45
-
12:19
-
11:49
-
11:08
-
10:25
-
10:15
-
10:14
-
10:13
-
10:04
-
10:03
-
09:49
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:56
-
08:50
-
08:25
-
08:15
-
08:14
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
06:54
-
06:34
-
06:08
-
05:27