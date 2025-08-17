Скидки
Мухаммад: дю Плесси был мусором. Все пять раундов — 10-8

Мухаммад: дю Плесси был мусором. Все пять раундов — 10-8
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на главный поединок на турнире UFC 319, который прошёл в родном для Белала Чикаго, между непобеждённым атлетом Хамзатом Чимаевым и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«В перестрелке, Дрикус, ты показал большое мужество, ты никогда не сдавался… шучу, ты был мусором. Все пять раундов со счётом 10-8. И новый (написал Мухаммад во время боя, намекая на победу Чимаева. — Прим. «Чемпионата»)… Говорил же вам, это будет легко», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Чимаев победил дю Плесси единогласным судейским решением, завоевав свой первый титул в UFC.

